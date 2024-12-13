В активе 20-летнего россиянина 27 (11+16) очков в 28 играх в текущем сезоне при полезности «+5». Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов среди новичков. Сегодня Мичков (16:17, 1:29 — в большинстве, нейтральная полезность) отметился 3 бросками в створ и 3 силовыми приемами, а также получил малый штраф. Когда он отбывал штрафное время, «Флайерс» забросили шайбу в меньшинстве, ставшую в итоге победной в матче.
Мичков остался без очков впервые за 6 матчей. У него 3 броска, 3 хита и малый штраф за 16:14 с «Детройтом»
Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре с «Детройтом» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.