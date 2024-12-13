«Питтсбург» первым в этом сезоне НХЛ забросил 9 шайб за матч — «Монреалю». В 3-м периоде — 6 голов, это 6-й случай в истории клуба

Брайан Раст оформил хет-трик, Рикард Ракелль сделал дубль, Крис Летанг, Энтони Бовилье, Мэтт Ньето и Ноэль Аччари забросили по одному разу. Команда под руководством Майка Салливана забросила 9+ шайб за матч впервые с ноября прошлого года, когда был разгромлен «Сан-Хосе» (10:2). При этом пенсильванцы 6 раз отличились в третьем периоде — это 6-й такой случай в истории клуба и всего 2-й в XXI веке (в ноябре 2019 года было 6 шайб в заключительной 20-минутке матча с «Ванкувером» — 8:6).