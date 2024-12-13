Коваленко набрал первые очки за «Сан-Хосе», сделав 3 передачи в игре с «Сент-Луисом». Он выходил в первом звене «Шаркс» и стал 3-й звездой матча

25-летний россиянин провел второй матч за калифорнийцев после обмена из «Колорадо». Он начал игру в первом звене команды с Макклином Селебрини и Тайлером Тоффоли. Сегодня Коваленко (13:18, 0:10 — в меньшинстве, «+2») нанес 1 бросок в створ, сделал 1 блок и 1 перехват, применил 3 силовых приема и допустил 2 потери. В дебютном сезоне в лиге у Николая стало 11 (4+7) очков в 30 играх при полезности «минус 5».