Селебрини набрал 2+1 с «Сент-Луисом». У 1-го номера драфта НХЛ 19 очков в 20 играх — делит 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков

Его признали первой звездой встречи. На счету 18-летнего канадца стало 19 (10+9) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».Он делит 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков с защитником «Монреаля» Лэйном Хатсоном (19 очков в 29 играх, 0+19) и сократил отставание от лидера — форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова (27 в 28, 11+16) — до 8 баллов. Также Селебрини стал вторым новичком в сезоне с 10 шайбами.