Рыбин назвал топ-3 россиян в этом сезоне НХЛ: «Овечкин до травмы пер вперед, как машина. Еще Кучеров с Капризовым, Мичкова авансом выпишем — пускай старается»

Ну, и, конечно, Кучеров и Капризов еще. Пускай так будет. Сейчас очень много ребят достойнейших, никого обижать не хочется. Давайте все же Мичкова тоже включим в эту тройку — пускай старается, — сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин. Агент Овечкина: «Саша обещал выйти на лед до Нового года. Он психологически готов, восстанавливается, готовится».