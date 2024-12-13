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Рыбин назвал топ-3 россиян в этом сезоне НХЛ: «Овечкин до травмы пер вперед, как машина. Еще Кучеров с Капризовым, Мичкова авансом выпишем — пускай старается»

"Овечкин до травмы пер вперед без шансов, как машина! Давайте Мичкова назовем, авансом выпишем, а он пускай читает интервью и оправдывает доверие. Матвей старается, идет и набирает потихоньку. Молодец!

Источник: Спортс"

Ну, и, конечно, Кучеров и Капризов еще. Пускай так будет. Сейчас очень много ребят достойнейших, никого обижать не хочется. Давайте все же Мичкова тоже включим в эту тройку — пускай старается, — сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин. Агент Овечкина: «Саша обещал выйти на лед до Нового года. Он психологически готов, восстанавливается, готовится».