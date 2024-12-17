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Владелец «Баффало» Пегула встретился с командой на фоне серии из 10 поражений подряд. Он поддержал руководство клуба и сказал, что больших обменов не будет

Терри Пегула, также являющийся владельцем клуба НФЛ «Баффало Биллс», специально приехал в Монреаль для встречи с игроками, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

Источник: Спортс"

«Сэйбрс» сыграют с «Канадиенс» в гостях 17 декабря (начало по московскому времени — 18 декабря в 03:00).Сообщается, что Пегула выразил поддержку генеральному менеджеру Кевину Адамсу и главному тренеру Линди Раффу. Также он сказал игрокам, что больших обменов не будет. «Баффало» занимает 15-е место в Восточной конференции с 26 очками в 31 матче. Команда не выходит в плей-офф с 2011 года.