Бобровский в 4-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч, отразив 25 из 30 бросков «Эдмонтона». Победа — 5-я в последних 6 играх

Победа стала для 36-летнего россиянина 5-й в последних 6 играх. Всего в сезоне — 14-й в 21 матче (88,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,97). За карьеру в рамках регулярок у Бобровского 410 побед в 721 матче. Он занимает 11-е место в лиге по их числу, на 10-м идет Тони Эспозито (423 в 886).