Овечкин встретился с Гартнером. «Вашингтон» описал это так: «Четверть лучших бомбардиров, забивших более 700 голов в НХЛ, в одной комнате»

Перед матчем прошло традиционное для «Кэпиталс» мероприятие «Ночь Эпох», в рамках которого вбрасывание шайбы выполнили легенды клуба: Майк Гартнер, Алан Мэй, Крейг Лафлин, Род Лэнгуэй, Кен Сабурин и Дэвид Пойл. Гартнер провел 10 сезонов в составе «Вашингтона», а также выступал за «Рейнджерс», «Торонто» и «Финикс Койотис». За карьеру канадский форвард провел 1432 матча, забил 708 голов и сделал 627 ассистов. «Четверть из лучших бомбардиров, забросивших более 700 шайб за карьеру в НХЛ, собрались в одной комнате», — говорится в заявлении пресс-службы «Кэпиталс». Отметим, что кроме Овечкина (868 шайб) и Гартнера, больше 700 голов в лиге забили еще 6 игроков, включая лучшего снайпера Уэйна Гретцки (894).Фото: x.com/capitals.