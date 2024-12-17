Фридзон о гонке Овечкина за Гретцки: «Сказал: “На следующий год вместе будем наблюдать за твоим рекордом”. Он говорит: “Не-не, постараюсь в этом году”

«Хотелось бы увидеть вживую. На следующий год как раз сделаю визу, прилечу. Все равно у него еще два года контракта. Сказал: “На следующий год вместе будем наблюдать за твоим рекордом”. Он говорит: “Не-не, постараюсь в этом году”.Ну давай, чем быстрее, тем лучше, ха-ха», — сказал бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу Виталий Фридзон.