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Фридзон о гонке Овечкина за Гретцки: «Сказал: “На следующий год вместе будем наблюдать за твоим рекордом”. Он говорит: “Не-не, постараюсь в этом году”

39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Sports

«Хотелось бы увидеть вживую. На следующий год как раз сделаю визу, прилечу. Все равно у него еще два года контракта. Сказал: “На следующий год вместе будем наблюдать за твоим рекордом”. Он говорит: “Не-не, постараюсь в этом году”.Ну давай, чем быстрее, тем лучше, ха-ха», — сказал бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу Виталий Фридзон.