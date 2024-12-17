Директор «Динамо» о здоровье Овечкина: «Созванивались на днях. Александр сказал, что близок к возвращению»

— Есть ли у вас новости о состоянии Овечкина?- На днях тренерский штаб созванивался с Александром. Спросили, как у него здоровье. Овечкин сказал, что уже близок к возвращению. В ближайшее время он снова будет радовать нас своей прекрасной игрой за «Вашингтон», — заявил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин. «Вашингтон» без Овечкина шарашит так, что идет первым на Востоке. Это безумие!