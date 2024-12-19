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Козырев о 4:2 с «Сочи»: «Большинство “Северстали” сработало. Спаренные матчи с одним соперником — это не очень интересно»

— Ключевой момент матча — игра в большинстве. В начале второго периода соперник получил четырехминутное удаление. Сегодня наше большинство сработало. Мы получили гандикап, повели в счете, сохранили это преимущество до конца игры.

Источник: Sports

— Два спаренных матча с одним и тем же соперником — как вы относитесь к этому?- Мне кажется, это не очень интересно. В том году у нас была такая же история. Мы два матча провели, только в Сочи. Все-таки играть с разными соперниками привычнее. И для тренеров, и для хоккеистов, — сказал тренер «Северстали».