У нас впереди день. Нужно хорошо перегруппироваться. Завтра потренируемся. Будем готовиться к следующему матчу. Нам нужно быть лучше во многих компонентах. — Вы будете вносить изменения с учетом сегодняшней игры?- Конечно, мы сядем, подумаем. Какие-то изменения будут, да, — сказал тренер «Сочи».
Сергей Зубов о 2:4 с «Северсталью»: «У “Сочи” было несколько необязательных удалений. Нужно быть лучше во многих компонентах»
— Нам противостояла хорошая, сильная команда. Было несколько необязательных удалений, соперник реализовал свои моменты. Третий период можно отметить — мы немного добавили. Появилось больше моментов.