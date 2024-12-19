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Сергей Зубов о 2:4 с «Северсталью»: «У “Сочи” было несколько необязательных удалений. Нужно быть лучше во многих компонентах»

— Нам противостояла хорошая, сильная команда. Было несколько необязательных удалений, соперник реализовал свои моменты. Третий период можно отметить — мы немного добавили. Появилось больше моментов.

Источник: Sports

У нас впереди день. Нужно хорошо перегруппироваться. Завтра потренируемся. Будем готовиться к следующему матчу. Нам нужно быть лучше во многих компонентах. — Вы будете вносить изменения с учетом сегодняшней игры?- Конечно, мы сядем, подумаем. Какие-то изменения будут, да, — сказал тренер «Сочи».