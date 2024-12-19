Овечкин за Омск в конкурсе «Молодежная столица России»: «В финале одна из наших хоккейных столиц, где есть все, чтобы учиться, развиваться и добиваться новых побед. Голосуйте на “Госуслугах”

«Александр Овечкин за Омск!!! Легендарный хоккеист поддержал Омск в борьбе за звание Молодежной столицы России 2025. Присоединяйся к Александру Великому и голосуй за Омск на портале “Госуслуги”.Омску нужна твоя поддержка, так как по правилам за наш город могут голосовать только жители с пропиской в другом регионе. Сделаем Омск молодежной столицей России вместе ?», — гласит запись в телеграм-канале Минспорта Омской области. «Привет, друзья. Сейчас выбираем молодежную столицу России. В финале одна из наших хоккейных столиц — Омск, где есть все, чтобы учиться, развиваться и добиваться новых побед, в том числе спортивных. Поддержим сибиряков. Голосуйте на “Госуслугах”. Выберем молодежную столицу вместе», — сказал Овечкин. В финале пробились пять городов — Новый Уренгой, Омск, Пермь, Томск и Хабаровск. Голосование продлится до 20 декабря. Специальная номинация «Молодежная столица России» реализуется Росмолодежью с 2022 года в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» и направлена на выявление города с наиболее выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодежной политики города и региона. Статус «Молодежная столица России» присуждается городу на 1 год, открывает дополнительные возможности для развития молодежной политики, а также предоставляет приоритетное право на проведение крупных мероприятий в городе и регионе. В 2024 году из 17 городов-номинантов экспертная комиссия, состоящая из представителей госкорпораций, СМИ, лидеров молодежных проектов и программ, выбрала 5 городов-финалистов, в которых были реализованы инспекционные выезды в формате трэвел-шоу. Проголосуйте за один город, который достоин звания «Молодежная столица России 2025 года», — говорится в описании конкурса.