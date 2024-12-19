Овечкин вернется в игру в последнем матче перед паузой на Рождество или сразу после паузы (Пьер ЛеБрюн)

Овечкин вернется на лед или в последнем матче перед паузой на Рождество в НХЛ, или сразу после паузы, сообщил инсайдер TSN ЛеБрюн. До паузы «Вашингтон» сыграет с «Каролиной» (21 декабря), «Лос-Анджелесом» (23-го) и «Бостоном» (24-го). Первый матч после Рождества — против «Торонто» (29-го).Александр идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).