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Овечкин вернется в игру в последнем матче перед паузой на Рождество или сразу после паузы (Пьер ЛеБрюн)

39-летний капитан «Вашингтона», восстанавливающийся после перелома малоберцовой кости, не играет с 19 ноября.

Источник: Спортс"

Овечкин вернется на лед или в последнем матче перед паузой на Рождество в НХЛ, или сразу после паузы, сообщил инсайдер TSN ЛеБрюн. До паузы «Вашингтон» сыграет с «Каролиной» (21 декабря), «Лос-Анджелесом» (23-го) и «Бостоном» (24-го). Первый матч после Рождества — против «Торонто» (29-го).Александр идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).