Барабанов о 6:5 с «Динамо»: «Безумная игра, но в плей-офф хоккей будет иным. Здорово, что “Ак Барс” проявил характер и победил»

— Получилась безумная игра, думаю, болельщикам она понравилась. Здорово, что мы проявили характер и победили. — Хоккеисты тоже получают удовольствие от такого хоккея?- Да, приятнее забивать голы, чем играть со счетом 1:0, 2:1. Но в плей-офф хоккей будет совершенно иным. — То есть так покуражиться можно в регулярке, а в плей-офф надо переходить на системный хоккей?- Да. — Дважды «Ак Барс» уступал с разницей в две шайбы, сложилось впечатление, что у «Динамо» залетали все броски в створ. — Это хоккей, здесь всякое случается. Здорово, что мы не опустили руки в такой ситуации, продолжали гнуть свою линию, — сказал нападающий «Ак Барса».