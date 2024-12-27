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«Путин, Трамп, Си Цзиньпин, Месси». Осипов рассказал, кого хотел бы пригласить на матч Медиалиги

— Президент России — большой фанат хоккея. Хотели бы вы когда-нибудь увидеть Владимира Путина на матче Медийной хоккейной лиги, и возможно ли это вообще?

Источник: Спортс"

— Мне кажется, это будет сложно сделать в плане выхода на лед. Возможно, скорее в качестве приглашенного гостя. Но есть ощущение, что масштаб и формат футбольной медиалиги быстрее может вызвать интерес для его появления, нежели хоккей. С другой стороны, есть несколько прикольных задумок по международной истории, в которой именно на хоккее Владимир Владимирович может оказаться быстрее, чем на футболе. Но, безусловно, появление такого рода гостей — это всегда статус и правильное внимание продукту. Ну и, естественно, оценка со стороны первого лица государства. Поэтому, конечно, это почетно, конечно, это то, о чем можно помечтать. Но я не знаю, насколько это сейчас осуществимо. — Если бы у вас была возможность пригласить любого гостя на матч МФЛ, кто бы им был?- Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Лионель Месси, — сказал глава Winline Медиалиги.