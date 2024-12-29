Третьяк о шайбе Овечкина: «Саша осчастливил всю Россию — каждое утро начинается с таких новостей, если он забивает. Пожелаю ему богатырского здоровья и без травм»

— Как вы отреагировали на то, что Овечкин вернулся и сразу же забил гол?- Я уверен, что Саша осчастливил этим не только свою семью и «Вашингтон», но и всю Россию, потому что каждое утро в нашей стране начинается именно с таких спортивных новостей, если Овечкин забил гол. Особенно приятно, что Александр поднял всем в России настроение именно под Новый год. Я не буду загадывать, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки — в этом или в следующем сезоне. Хуже всего будет что‑то говорить под руку большому мастеру. Я просто пожелаю Саше богатырского здоровья, обойтись дальше без травм — и просто получать удовольствие от хоккея, тем более его «Вашингтон» по потерянным очкам лидирует в конференции. А когда ты с радостью делаешь любимое дело, то и голы придут. С наступающим Новым годом тебя, Саша! — сказал президент ФХР Владислав Третьяк. Овечкин о возвращении: «Когда закончилась 1-я смена, понял, что со мной все в порядке. Нужно поймать ритм и почувствовать шайбу — в игре все происходит быстро».