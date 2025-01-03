Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин о разговоре с Флери по ходу матча: «Я сказал ему: “Мне нужен еще один гол”. Он ответил: “У тебя уже есть один”

«Миннесота» по буллитам обыграла «Вашингтон» со счетом 4:3.

Источник: Спортс"

Овечкин забросил одну шайбу. Этот гол стал для него 871-м в НХЛ. Капитан «Кэпиталс» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).- Вы наклонились и что-то сказали ему после одного из сэйвов. И вы оба начали смеяться. Что вы сказали?- Я сказал ему: «Мне нужен еще один».Он ответил: «У тебя уже есть один», — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Овечкина не остановить! Забил любимому вратарю — до Гретцки всего 23 шайбы.