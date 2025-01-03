Овечкин о разговоре с Флери по ходу матча: «Я сказал ему: “Мне нужен еще один гол”. Он ответил: “У тебя уже есть один”

Овечкин забросил одну шайбу. Этот гол стал для него 871-м в НХЛ. Капитан «Кэпиталс» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).- Вы наклонились и что-то сказали ему после одного из сэйвов. И вы оба начали смеяться. Что вы сказали?- Я сказал ему: «Мне нужен еще один».Он ответил: «У тебя уже есть один», — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Овечкина не остановить! Забил любимому вратарю — до Гретцки всего 23 шайбы.