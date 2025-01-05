Овечкин забил 133-й победный гол в НХЛ. До рекорда Ягра — 2 шайбы

Это 133-й победный гол Овечкина в НХЛ. До рекорда Яромира Ягра осталось две шайбы (135).Овечкин забил 872-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 22 шайбыОвечкин вышел на 12-е место по очкам в регулярках НХЛ (1580), обойдя Рэя Бурка (1579). Лидер — Гретцки (2857)У Овечкина 30 (19+11) очков в 23 матчах сезона НХЛ. Форвард «Вашингтона» забил и отдал ассист в игре с «Рейнджерс».