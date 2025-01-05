У Овечкина 0,83 гола в среднем за игру в сезоне — его лучший показатель в карьере

Это 19-й гол Овечкина в 23 матчах нынешнего сезона. В текущей регулярке россиянин в среднем забивает 0,83 гола за игру. Это лучший показатель Овечкина в карьере. Овечкин забил 872-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 22 шайбыОвечкин вышел на 12-е место по очкам в регулярках НХЛ (1580), обойдя Рэя Бурка (1579). Лидер — Гретцки (2857)Овечкин забил 133-й победный гол в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 2 шайбы.