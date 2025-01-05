Капитан «Вашингтона» отправил его в закрытую группу в мессенджере, в которой он давно состоял. — Как вы относитесь к шумихе, которая возникла вокруг вашего новогоднего видео? Какие мысли по этому поводу?- Да уж… Слушайте, это вышло из закрытой группы. Я думаю, ничего с этим сделать нельзя. Ничего плохого там не было. Все нормально, — сказал Овечкин.
Овечкин о слитом видео, где он говорит, что «Вашингтон» «######, #####, “Бостон”: “Это вышло из закрытой группы, ничего плохого там не было. Все нормально”
После матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Бостоном» (3:1) в соцсетях появилось видео, на котором 39-летний форвард заявил, что они «####### (обыграли), ##### (блин), “Бостон”, а также пожелал после Нового года “прийти в себя, открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться”.