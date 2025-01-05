0,83 гола Овечкина в среднем за игру в сезоне — лучший показатель в лиге. У Пойнта и Драйзайтля — по 0,74, у Капризова — 0,69

Следом идут форвард «Тампы» Брэйден Пойнт (23 гола в 31 матче) и нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (28 голов в 28 матчах) с показателем 0,74 гола за игру. У нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова (23 гола в 34 матчах) 0,68 гола за игру, у Вильяма Нюландера (23 гола в 30 матчах) из «Торонто» и Джейка Генцела (20 голов в 34 матчах) из «Тампы» — по 0,59.Марк Шайфли (23 гола в 40 матчах) из «Виннипега» забивает 0,57 гола за игру, Микко Рантанен (22 гола в 39 матчах) из «Колорадо» — 0,56, а форвард «Виннипега» Кайл Коннор (22 гола в 40 матчах), Сэм Райнхарт (22 гола в 40 матчах) из «Флориды» и Росс Колтон (12 голов в 22 матчах) из «Колорадо» — по 0,55.