«В этом году у “Торонто” невероятно хорошая команда. Они долго выстраивали состав и, похоже, нашли правильный подход к игре, то, как они поддерживают друг друга и сражаются друг за друга. Сейчас это совершенно другая команда», — сказал нападающий «Бостона» Брэд Маршанд.
Маршанд о «Торонто»: «У них невероятно хорошая команда в этом году. Они долго выстраивали состав и нашли правильный подход к игре, похоже»
Сегодня «Торонто» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.