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Квартальнов о 3:0: «Торпедо» — команда-зажигалка: забьет один гол — и понеслось. Важно не дать шанс, сыграть попроще. Минск сыграл грамотно"

«В голевом плане был хорошим второй период. Хотя и в первом периоде у нас было много моментов, но вратарь “Торпедо” держал соперника в игре. Третий период мы сыграли по счету.

Источник: Спортс"

Если вспоминать прошлый матч в Нижнем Новгороде, то у «Торпедо» тогда было больше энергии, и мы им давали делать некоторые вещи, в этой игре было не так. «Торпедо» — команда-зажигалка: забьет один гол — и понеслось. Важно не дать шанс, сыграть попроще. Два гола с контратак? С позиционной атаки сейчас сложно забивать, нужно ждать шанса. Мы сыграли грамотно«, — сказал тренер минского “Динамо”.