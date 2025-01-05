Квартальнов о 3:0: «Торпедо» — команда-зажигалка: забьет один гол — и понеслось. Важно не дать шанс, сыграть попроще. Минск сыграл грамотно"

Если вспоминать прошлый матч в Нижнем Новгороде, то у «Торпедо» тогда было больше энергии, и мы им давали делать некоторые вещи, в этой игре было не так. «Торпедо» — команда-зажигалка: забьет один гол — и понеслось. Важно не дать шанс, сыграть попроще. Два гола с контратак? С позиционной атаки сейчас сложно забивать, нужно ждать шанса. Мы сыграли грамотно«, — сказал тренер минского “Динамо”.