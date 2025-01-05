Марченко забил «Сент-Луису» и обновил личный рекорд по очкам за сезон НХЛ — 43 (17+26) в 40 играх

На счету 24-летнего россиянина стало 43 (17+26) очка в 40 играх в текущем сезоне при полезности «+22».Он обновил личный рекорд результативности за сезон — в прошлой регулярке у нападающего было 42 (23+19) балла в 78 играх. Сегодня Марченко (21:28, 2:13 — в большинстве, «+3») отметился 5 бросками в створ и трижды промахнулся. Также у него 1 блок, 1 перехват и 3 потери.