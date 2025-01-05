«Миннесота» выиграла 4 из 5 матчей после травмы Капризова и идет на 3-м месте на Западе. У Росси 9 (3+6) очков на отрезке

После травмы лучшего бомбардира команды она одержала 4 победы в 5 играх. Ранее были обыграны «Даллас» (3:2 ОТ), «Нэшвилл» (5:3) и «Вашингтон» (4:3 Б). Также на отрезке было поражение от «Оттавы» (1:3). Форвард Марко Росси сделал ассистентский покер в матче с «Харрикейнс», а всего в 5 последних играх набрал 9 (3+6) очков. Форвард Матс Зукарелло сегодня отметился 3 (2+1) очками, всего в 5 последних играх у него 6 (3+3) баллов. Форвард Мэттью Болди сегодня отметился 3 (1+2) очками, всего в 5 последних играх у него 4 (1+3) балла. «Миннесота» под руководством Джона Хайнса набрала в текущем сезоне 54 очка в 40 играх и занимает 3-е место в Западной конференции.