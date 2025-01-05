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Кочетков пропустил 3 шайбы от «Миннесоты» и получил малый штраф за подножку. Поражение — 9-е в сезоне

Вратарь «Каролины» отразил 23 из 26 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (0:4). Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.

В текущем сезоне у россиянина 15 побед и 9 поражений в 25 играх (еще 1 матч без исхода из-за замены) при 90,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,48. Сегодня Кочетков также получил второй в сезоне малый штраф — за подножку против Маркуса Фолиньо во втором периоде при счете 0:2. «Миннесота» использовала численное преимущество.