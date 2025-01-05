Проспект «Баффало» Хелениус сделал 4 передачи в полуфинале МЧМ со Швецией. У финского форварда 0+7 в 5 играх на турнире

На счету 18-летнего игрока стало 7 (0+7) баллов в 5 играх на турнире. Хелениус был выбран «Сэйбрс» под общим 14-м номером на драфте НХЛ-2024. В прошлое межсезонье форвард решил отправиться в Северную Америку. В текущем сезоне он выступает в АХЛ за «Рочестер» — 28 игр и 17 (6+11) очков.