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Проспект «Баффало» Хелениус сделал 4 передачи в полуфинале МЧМ со Швецией. У финского форварда 0+7 в 5 играх на турнире

Форвард молодежной сборной Финляндии принял участие во всех голах команды в матче ½ финала молодежного чемпионата мира против Швеции (4:3 ОТ).

На счету 18-летнего игрока стало 7 (0+7) баллов в 5 играх на турнире. Хелениус был выбран «Сэйбрс» под общим 14-м номером на драфте НХЛ-2024. В прошлое межсезонье форвард решил отправиться в Северную Америку. В текущем сезоне он выступает в АХЛ за «Рочестер» — 28 игр и 17 (6+11) очков.