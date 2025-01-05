Селебрини забил 13-й гол в сезоне НХЛ и обогнал Мичкова в гонке снайперов среди новичков. В гонке бомбардиров Матвей лидирует — 29 очков против 28 у Макклина

На счету 1-го номера драфта НХЛ-2024 стало 28 (13+15) очков в 30 играх при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 19:48. 18-летний канадец лидирует в гонке снайперов среди новичков, обогнав Матвея Мичкова из «Филадельфии» (12 шайб в 37 играх). На третьем месте идет 23-летний шведский форвард «Монреаля» Эмиль Хейнеман (10 шайб в 38 играх, «+1», 11:00). В гонке бомбардиров среди новичков 20-летний россиянин лидирует с 29 очками в 37 играх («минус 8», 16:35). На третьем месте идет 20-летний американский защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон — 27 (2+25) очков в 39 играх («минус 8», 22:34).