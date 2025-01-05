Алексей Андронов: «Я против сравнений Овечкина с Гретцки, их может делать только болван. Он и в российском топе истории в пятерку вряд ли попадет, какие тут Гретцки, Лемье, Хоу?»

«Хочу раз и навсегда (хотя практика говорит, что это нереально, хаха) зафиксировать свое отношение. Я за то, чтобы рекорд был побит. Все когда-то бьются, и сам Гретцки это отлично понимает. Но я против каких бы то ни было сравнений Овечкина с Гретцки. Их может делать только болван, игравший палкой от пылесоса и в валенках. Овечкин и в российском топе истории в пятерку вряд ли попадет. Какие тут Гретцки, Лемье, Форсберг, Челиос, Лидстрем, Горди Хоу?» — написал комментатор в телеграм-канале.