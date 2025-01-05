У Овечкина нет возраста! Есть задача, к которой он стремится. Всем нам подает пример и показывает, что стереотипы можно отправить в мусорный ящик", — сказал двукратный олимпийский чемпионДо повторения рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) Овечкину осталось забить 22 гола.
Вячеслав Фетисов: «У Овечкина нет возраста! Всем нам подает пример и показывает, что стереотипы можно отправить в мусорный ящик»
"Возраст в голове! А у Овечкина там цель! У Саши есть миссия сегодня. О каком возрасте может идти речь? Никто не считает это, если есть, чем заниматься. А если делать нечего, сидеть на лавке, конечно можно про это рассуждать.