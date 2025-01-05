Дмитрий Свищев: «Не уверен, что Трамп готов вручить Овечкину Президентскую медаль Свободы. Все-таки величайший хоккеист имеет российское гражданство»

«Не уверен, что Трамп готов вручить Овечкину Президентскую медаль Свободы. Для начала кто-то должен выдвинуть Александра в число лауреатов этой награды. Все-таки величайший хоккеист имеет российское гражданство и связан с Россией. Но мы знаем, что президент США — человек неординарный и может, как пригласить, так и не пригласить нападающего “Кэпиталс” в Белый Дом. В любом случае, это личное дело каждого. Одно мы знаем точно, если спросить у любого человека в Вашингтоне, кто такой Ови, он скажет», — сказал депутат Госдумы.