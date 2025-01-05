Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Свищев: «Не уверен, что Трамп готов вручить Овечкину Президентскую медаль Свободы. Все-таки величайший хоккеист имеет российское гражданство»

Напомним, ранее футболист «Интер Майами» Лионель Месси не пришел на вручения Президентской медали Свободы в Белый дом в Вашингтоне.

Источник: Спортс"

«Не уверен, что Трамп готов вручить Овечкину Президентскую медаль Свободы. Для начала кто-то должен выдвинуть Александра в число лауреатов этой награды. Все-таки величайший хоккеист имеет российское гражданство и связан с Россией. Но мы знаем, что президент США — человек неординарный и может, как пригласить, так и не пригласить нападающего “Кэпиталс” в Белый Дом. В любом случае, это личное дело каждого. Одно мы знаем точно, если спросить у любого человека в Вашингтоне, кто такой Ови, он скажет», — сказал депутат Госдумы.