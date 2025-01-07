Кросби проник в номер Флери и переставил вещи, а Марк-Андре в ответ намазал визор Сида вазелином и вложил ему в шорты мясные палочки. «Питтсбург» и «Миннесота» жили в одном отеле на выхо

Субботним утром, когда Флери отправился на тренировку в Lenovo Center, Кросби вместе с еще несколькими бывшими партнерами вратаря смог достать ключ-карту от гостиничного номера 40-летнего канадца. Игроки прокрались туда и «переставили некоторые вещи», как рассказал сам Флери. Марк-Андре решил не оставлять это без ответа. Он воспользовался тем, что сумки с экипировкой «Питтсбурга» оказались сложены рядом с раздевалкой «Миннесоты». Голкиперу пришлось долгое время искать вещи Кросби — они оказались на самом дне кучи. Когда Сидни приехал на матч вечером в воскресенье, то обнаружил, что весь его визор был покрыт вазелином, коньки перешнурованы в обратную сторону, а в шортах лежали мясные палочки из вяленой говядины. «Я просто немного повеселился. Стойте, я уже слишком много сказал! Это был не я. Меня там не было», — смеясь сообщил Флери, представлявший «Питтсбург» с 2003 по 2017 год. Флери последний раз приехал в Питтсбург и обыграл «Пингвинс». Болельщики устроили ему овацию.