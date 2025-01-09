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Майк Кнубл: «Люди в США знают Овечкина. Играешь в волейбол на пляже в Калифорнии, можешь спросить: “Кто такой Овечкин?”. Тебе ответят: “О, это тот русский парень из Вашингтона, да?”

Кнубл — единственный хоккеист, который пересекался в одной команде по ходу карьеры и с Уэйном Гретцки, и с Александром Овечкиным.
Источник: Спортс"

«Люди от побережья до побережья в США знают, кто такой Овечкин. А чего еще можно желать, особенно если ты хоккеист? Ты отправляешься в Калифорнию, играешь там в волейбол на пляже и можешь спросить: “Кто такой Алекс Овечкин?”. Тебе ответят: “О, это тот русский парень из Вашингтона, да? Хоккеист?”.Если вам удалось [добиться такой узнаваемости], то вы успешный спортсмен», — сказал Майк Кнубл, который провел 1068 матчей в НХЛ и набрал 548 (278+270) очков.