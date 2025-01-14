Бенуа Гру: «Шабанов — один из ведущих игроков в КХЛ. Максим может забивать голы из ничего, это качество, которое есть у немногих»

— Я не скажу, что мы расслабились. Но мы играли не совсем осознанно. Преимущество в три шайбы — плохое. Когда вы ведете в два гола, вы держите себя. Когда «Торпедо» забросило первую шайбу, это придало им уверенности, но мы смогли переломить ход встречи.