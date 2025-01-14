Форвард СКА Акользин получил закрытый перелом костей носа со смещением обломков в матче с «Локомотивом» («Матч ТВ»)

На последней минуте второго периода форвард «Локомотива» Максим Шалунов жестко встретил Акользина. Никаких санкций по итогам эпизода не последовало.
Когда команды уходили в раздевалку, главный тренер СКА Роман Ротенберг сигнализировал арбитрам об ударе игрока клюшкой в лицо.
«Точный диагноз Акользина — закрытый перелом костей носа со смещением обломков», — приводит «Матч ТВ» слова источника, приближенного к ситуации.
«У нас лужи крови в раздевалке». Таким Ротенберг увидел матч СКА и «Локомотива».