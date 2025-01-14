Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форвард СКА Акользин получил закрытый перелом костей носа со смещением обломков в матче с «Локомотивом» («Матч ТВ»)

34-летний игрок клуба из Санкт-Петербурга получил травму в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:4 ОТ).

На последней минуте второго периода форвард «Локомотива» Максим Шалунов жестко встретил Акользина. Никаких санкций по итогам эпизода не последовало.

Когда команды уходили в раздевалку, главный тренер СКА Роман Ротенберг сигнализировал арбитрам об ударе игрока клюшкой в лицо.

«Точный диагноз Акользина — закрытый перелом костей носа со смещением обломков», — приводит «Матч ТВ» слова источника, приближенного к ситуации.

«У нас лужи крови в раздевалке». Таким Ротенберг увидел матч СКА и «Локомотива».