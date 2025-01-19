Бардаков о серии поражений: «В СКА нормальная атмосфера. Нет на кого-то обид, не надо искать виноватых. Вся команда проигрывает и вся выигрывает. Все нормально»

— Какая атмосфера сейчас в команде? Четвертое поражение кряду, много пропускаете…
— Да нормальная атмосфера. Обычная, рабочая. Бывают такие серии. Не делал бы акцент на том, что много пропускаем. Если проигрываешь, то все равно теряешь два очка.
Нет на кого-то обид, не надо искать виноватых. Вся команда проигрывает, вся команда выигрывает. Все нормально, работаем.
— Седьмое место на Западе давит на игроков?
— На меня точно не давит. Я в СКА уже четвертый год, были разные места. Разницы нет никакой, — сказал нападающий СКА Захар Бардаков.