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Бардаков о серии поражений: «В СКА нормальная атмосфера. Нет на кого-то обид, не надо искать виноватых. Вся команда проигрывает и вся выигрывает. Все нормально»

Команда тренера Романа Ротенберга проиграла четыре матча подряд.

Источник: Спортс"

— Какая атмосфера сейчас в команде? Четвертое поражение кряду, много пропускаете…

— Да нормальная атмосфера. Обычная, рабочая. Бывают такие серии. Не делал бы акцент на том, что много пропускаем. Если проигрываешь, то все равно теряешь два очка.

Нет на кого-то обид, не надо искать виноватых. Вся команда проигрывает, вся команда выигрывает. Все нормально, работаем.

— Седьмое место на Западе давит на игроков?

— На меня точно не давит. Я в СКА уже четвертый год, были разные места. Разницы нет никакой, — сказал нападающий СКА Захар Бардаков.