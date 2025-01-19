Георгиев пропустил 4 шайбы после 31 броска «Айлендерс». У него 8 поражений в 10 играх за «Сан-Хосе» при 88,8% сэйвов и КН 3,56

Россиянин отразил 27 из 31 броска по своим воротам.
В 10 играх за «Шаркс» после обмена из «Колорадо» у Георгиева 2 победы и 8 поражений при 88,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,56.
С его общей статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь.
Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:4).
Россиянин отразил 27 из 31 броска по своим воротам.
В 10 играх за «Шаркс» после обмена из «Колорадо» у Георгиева 2 победы и 8 поражений при 88,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,56.
С его общей статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь.