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Георгиев пропустил 4 шайбы после 31 броска «Айлендерс». У него 8 поражений в 10 играх за «Сан-Хосе» при 88,8% сэйвов и КН 3,56

Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:4).

Источник: Спортс"

Россиянин отразил 27 из 31 броска по своим воротам.

В 10 играх за «Шаркс» после обмена из «Колорадо» у Георгиева 2 победы и 8 поражений при 88,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,56.

С его общей статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь.