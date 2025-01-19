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Детский тренер Овечкина: «Не скажу, что он был талантливым, Александр добился всего желанием и характером. Он был как заводной поезд — завел на 10 часов, столько и будет бегать»

"Он был очень работоспособный мальчик. Не могу сказать, что талантливый, но за счет работоспособности, желания, старания и характера он добился всего.

Источник: Спортс"

В первую очередь благодаря родительскому воспитанию, во вторую — благодаря одаренности. Родители научили его дисциплинированности, что и дало результат.

У него был такой ресурс, схожий с заводным поездом — условно, завел его на 10 часов, он и будет столько бегать.

Ни Михаил, ни Татьяна в тренировочный процесс не вмешивались, полностью доверяли тренерам. Наоборот, они общались с тренерами на дружеской ноте«, — сказал бывший тренер детской школы “Динамо” Алексей Калинцев.

Овечкин, Бэкстрем, Оши и Карлсон вошли в 1-ю сборную «Вашингтона» за 25 лет, Кузнецов, Орлов и Гончар — во 2-ю.