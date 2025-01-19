Детский тренер Овечкина: «Не скажу, что он был талантливым, Александр добился всего желанием и характером. Он был как заводной поезд — завел на 10 часов, столько и будет бегать»

В первую очередь благодаря родительскому воспитанию, во вторую — благодаря одаренности. Родители научили его дисциплинированности, что и дало результат.
У него был такой ресурс, схожий с заводным поездом — условно, завел его на 10 часов, он и будет столько бегать.
Ни Михаил, ни Татьяна в тренировочный процесс не вмешивались, полностью доверяли тренерам. Наоборот, они общались с тренерами на дружеской ноте«, — сказал бывший тренер детской школы “Динамо” Алексей Калинцев.
Овечкин, Бэкстрем, Оши и Карлсон вошли в 1-ю сборную «Вашингтона» за 25 лет, Кузнецов, Орлов и Гончар — во 2-ю.