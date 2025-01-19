Детский тренер Овечкина рассказал, как баскетбол помог форварду «Вашингтона» выработать силу броска: «Он ходил в зал и бросал мячи в свободное время. Мама ему сказала сделать 200 бросков — он и де

Лет в 11−12 были видны те черты, которые присущи ему и сейчас: нацеленность на гол, умение воспользоваться своим корпусом при атаке, где-то продавить, сильно бросить. А сила броска — это как раз результат работы в баскетбольном зале. Он не был с самого начала одним из ведущих игроков. Но к годам к 13−14 появились его нацеленность на ворота и умение сильно и точно завершить атаку«, — сказал один из тренеров Овечкина в школе московского “Динамо” Алексей Калинцев.