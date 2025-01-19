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Детский тренер Овечкина рассказал, как баскетбол помог форварду «Вашингтона» выработать силу броска: «Он ходил в зал и бросал мячи в свободное время. Мама ему сказала сделать 200 бросков — он и де

«Мне Татьяна отдавала малый зал на улице Лавочкина, когда она была главным тренером и президентом баскетбольного “Динамо”, я приезжал туда с ребятами 1989 года рождения, а Саша уже тренировался там в 7 утра со своим 1985 годом.
Источник: Спортс"

«Мне Татьяна отдавала малый зал на улице Лавочкина, когда она была главным тренером и президентом баскетбольного “Динамо”, я приезжал туда с ребятами 1989 года рождения, а Саша уже тренировался там в 7 утра со своим 1985 годом. И вечером я приезжаю, он бросает баскетбольные мячи. Он говорит, мама ему сказала сделать 200 бросков, вот он их и делал. В свободное время он ходил в зал и бросал мячи.

Лет в 11−12 были видны те черты, которые присущи ему и сейчас: нацеленность на гол, умение воспользоваться своим корпусом при атаке, где-то продавить, сильно бросить. А сила броска — это как раз результат работы в баскетбольном зале. Он не был с самого начала одним из ведущих игроков. Но к годам к 13−14 появились его нацеленность на ворота и умение сильно и точно завершить атаку«, — сказал один из тренеров Овечкина в школе московского “Динамо” Алексей Калинцев.