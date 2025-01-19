Андрей Коваленко: «Когда летом обсуждали фото Овечкина с курортов, говорил, что это пустая тема. 39 лет, но как уверенно он вернулся после серьезной травмы — лучший показатель готовности и заряженности»

Еще летом, когда люди обсуждали фотографии Овечкина с курортов, говорил о том, что это пустая тема. За плечами Александра минимум два десятка предсезонок, опыт огромный — и он позволит подойти к историческому чемпионату в оптимальной форме. Вопреки всем сомнительным снимкам.