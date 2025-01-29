Овечкин не выходил на лед при пустых воротах у «Калгари». Из-за малого штрафа Уилсона на 57:38 «Вашингтон» играл 4 на 6

Окончательный счет в матче установил форвард «Кэпиталс» Алексей Протас, поразивший ворота Дастина Вульфа на 57:35 — в равных составах.
В следующей смене (на 57:38) Том Уилсон был удален за игру высоко поднятой клюшкой.
«Флэймс» сразу же сняли вратаря, чтобы сыграть 6 на 4. В итоге Вульф больше на лед не выходил, как и Овечкин.
39-летний россиянин является рекордсменом лиги по числу голов в пустые ворота (62). Всего у него 875 шайб в 1460 играх в рамках регулярок.
Александр занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).
Овечкин остался без очков в 4 из 5 последних матчей. У него 4 броска в створ и 1 промах за 16:47 против «Калгари» при 5:58 в большинстве.