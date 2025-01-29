Карбери о погоне Овечкина за Гретцки: «Это положительно влияет на “Вашингтон” — когда он забивает, команда заряжается энергией. Ови голоден до голов, но все в рамках игровой структуры»

Он хочет забивать, в этом нет сомнений. Он голоден до голов, как никто другой, кто когда-либо играл в эту игру, но все это в рамках командной структуры и ради победы команды в матче«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.