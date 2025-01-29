Карбери о погоне Овечкина за Гретцки: «Это положительно влияет на “Вашингтон” — когда он забивает, команда заряжается энергией. Ови голоден до голов, но все в рамках игровой структуры»

«Это положительно повлияло на команду. Некоторые люди говорят: “Разве это не отвлекает? Не создает ли проблем в структуре и командной игре?” Это совсем не так.
На самом деле, это помогает нашим ребятам. Когда он получает пару голевых моментов или забивает в начале игры, это заряжает команду энергией. Эмоциональный подъем, который он дает парням, просто невероятен.
Он хочет забивать, в этом нет сомнений. Он голоден до голов, как никто другой, кто когда-либо играл в эту игру, но все это в рамках командной структуры и ради победы команды в матче«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.
Овечкин — самое медийное лицо российского спорта в 2024 году, Карпин — 2-й, Валиева — 3-я, Медведев — 4-й, Загитова — 10-я, Ротенберг — 15-й.