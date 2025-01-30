Мэр Казани о погоне Овечкина за Гретцки: «Будем болеть за него и молиться. Пусть продолжает нас всех радовать»

— Следите за Овечкиным и его гонкой за рекордом Гретцки?
— Такое впечатление, что наш российский, советский хоккей по-прежнему в топе. Времена наших Петрова, Крутова, Михайлова, Харламова, профессора Ларионова, Касатонова — все по-прежнему в топе. Это самое главное.
Подрастает новое поколение и ветеран, в лице нашего профессора Овечкина, борозды не портит. Поэтому пожелаем ему удачи.
— Побьет в этом году?
— Мы будем болеть за него и молиться. Пусть у него все получится, пусть он продолжает нас всех радовать, — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.