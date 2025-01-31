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Кудашов после 4:2 с «Торпедо»: «Спасибо болельщикам “Динамо”, классно поддерживают. Хоккей жесткая игра, травмы получают всегда, Ильенко тоже жесткий парень»

— Хорошая, боевая, интересная игра с обилием моментов. Скорости хорошие, силовых много и результат победный. В очередной раз хочу поблагодарить болельщиков. Спасибо им, что уже на регулярной основе заполняют стадион и классно нас поддерживают.

Источник: Sports

— Как оцените игру Никитина, который играл вообще в атаке свой первый матч в КХЛ?

— Он последние игры выходил в атаке в Петербурге. Мы спокойно готовились к тому, что он сможет выйти спереди. Поэтому мы одного его переодевали, зная, что он может сыграть в атаке. Это было планово.

— Два подряд матча вылетают центральные. Есть мысли, где искать центра?

— Швец с краю играл. У нас всех хватает.

— Дискуссия после травмы Ильенко серьезная развелась. Что вы думаете?

— Я даже не слежу. Хоккей жесткая игра. Всегда травмы получали. Лига наказывала. Ильенко тоже жесткий парень. Я не вникал в подробности. Вбрасывание, все хотят выиграть и забрать шайбу. Тонкости надо у них спрашивать.

— Вы не видите тенденции, что лига грубее становится?

— Нет, не вижу такого. Наоборот, никого нельзя толкнуть. Силовых мало. Все у борта стоят не готовые, — сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.