Кудашов после 4:2 с «Торпедо»: «Спасибо болельщикам “Динамо”, классно поддерживают. Хоккей жесткая игра, травмы получают всегда, Ильенко тоже жесткий парень»

— Как оцените игру Никитина, который играл вообще в атаке свой первый матч в КХЛ?
— Он последние игры выходил в атаке в Петербурге. Мы спокойно готовились к тому, что он сможет выйти спереди. Поэтому мы одного его переодевали, зная, что он может сыграть в атаке. Это было планово.
— Два подряд матча вылетают центральные. Есть мысли, где искать центра?
— Швец с краю играл. У нас всех хватает.
— Дискуссия после травмы Ильенко серьезная развелась. Что вы думаете?
— Я даже не слежу. Хоккей жесткая игра. Всегда травмы получали. Лига наказывала. Ильенко тоже жесткий парень. Я не вникал в подробности. Вбрасывание, все хотят выиграть и забрать шайбу. Тонкости надо у них спрашивать.
— Вы не видите тенденции, что лига грубее становится?
— Нет, не вижу такого. Наоборот, никого нельзя толкнуть. Силовых мало. Все у борта стоят не готовые, — сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.