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Плющев о КХЛ: «Не совсем здорово, когда уже на старте чемпионата понимаем, кто будет бороться в плей-офф. Общий уровень мастерства падает»

"Обе восьмерки сформировались уже с конца сентября. Интрига заключается лишь в том, какие именно места займут команды и на кого попадут в плей-офф. На Западе изменения возможны со второй по восьмую строчки, а на Востоке — с первой по восьмую.

Источник: Спортс"

"Обе восьмерки сформировались уже с конца сентября. Интрига заключается лишь в том, какие именно места займут команды и на кого попадут в плей-офф. На Западе изменения возможны со второй по восьмую строчки, а на Востоке — с первой по восьмую. Наверное, это не совсем здорово, когда уже на старте регулярного чемпионата мы понимаем, кто будет бороться в плей-офф.

Другое дело, что есть отдельные матчи, которые вызывают интерес и дарят интригу, хотя есть и те, которые не соответствуют этим критериям. Общий уровень мастерства падает, это отмечают все эксперты. В наше время его определяла стабильность, а сейчас все команды два матча выиграют, два проиграют, даже «Локомотив», — сказал бывший тренер сборной России.