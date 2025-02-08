Плющев о КХЛ: «Не совсем здорово, когда уже на старте чемпионата понимаем, кто будет бороться в плей-офф. Общий уровень мастерства падает»

"Обе восьмерки сформировались уже с конца сентября. Интрига заключается лишь в том, какие именно места займут команды и на кого попадут в плей-офф. На Западе изменения возможны со второй по восьмую строчки, а на Востоке — с первой по восьмую. Наверное, это не совсем здорово, когда уже на старте регулярного чемпионата мы понимаем, кто будет бороться в плей-офф.