Губернатор Новосибирской области о готовности провести МЧМ: «У нас две арены, которые соответствуют требованиям»

— Для хоккейного региона это многое значит. Это одно из самых ярких хоккейных событий. Уже в прошлом году мы договаривались о проведении этого матча в Новосибирске и как организаторы мы не ожидали такого интереса.
— Если нас вернут на международную арену, Новосибирск будет претендовать на проведение матчей молодежного чемпионата мира?
— Конечно, у нас две арены, которые соответствуют требованиям федерации, — сказал губернатор Новосибирской области.
МЧМ-2023 должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.