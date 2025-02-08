Вратарь «Вашингтона» Томпсон не попал в состав сборной Канады на Турнир четырех наций из-за конфликтов с тренерами команды Дебуром и Кэссиди в «Вегасе» (Стив Валикетт)

«Они были против. Они не остались довольны опытом работы с ним в “Вегасе”. Были моменты, когда они хотели, чтобы он играл, а он был не готов. Я немного знаю о том, что там происходило. Не буду вникать в это слишком глубоко, но его приглашение не планировалось», — сказал Валикетт.