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Драйзайтль — 6-й европеец в истории НХЛ с 40+ голами в 6 или более сезонах. Ранее в список вошли Овечкин, Курри, Селянне, Ягр и Ковальчук

Форвард «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:5).

На счету 29-летнего немецкого форварда стало 40 шайб в 55 играх в текущем сезоне при 83 очках.

Он достиг отметки 40 шайб за одну регулярку в 6-й раз в карьере. Ранее среди игроков из Европы такое достижение в актив записали Александр Овечкин (Россия, «Вашингтон», всего 13 сезонов), Яри Курри (Финляндия, 7), Теему Селянне (Финляндия, 7), Яромир Ягр (Чехия, 6) и Илья Ковальчук (Россия, 6).

Драйзайтль увеличил отрыв в гонке снайперов в текущем сезоне. Его личный рекорд по голам за сезон — 55 в 80 играх (2021/22).