Драйзайтль — 6-й европеец в истории НХЛ с 40+ голами в 6 или более сезонах. Ранее в список вошли Овечкин, Курри, Селянне, Ягр и Ковальчук

Он достиг отметки 40 шайб за одну регулярку в 6-й раз в карьере. Ранее среди игроков из Европы такое достижение в актив записали Александр Овечкин (Россия, «Вашингтон», всего 13 сезонов), Яри Курри (Финляндия, 7), Теему Селянне (Финляндия, 7), Яромир Ягр (Чехия, 6) и Илья Ковальчук (Россия, 6).