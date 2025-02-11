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Кудашов после 3:1 со СКА: «О прогнозе Овечкина не задумывался. “Динамо” безразлично, с кем играть в плей-офф — это другое соревнование»

Московский клуб одержал победу со счетом 3:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Источник: Sports

Перед игрой Александра Овечкина спросили о результате, капитан «Вашингтона» сказал: «Будет 5:1 в пользу “Динамо”. Ротенберг сделал только одну клюшку, а надо — на всю команду».

— Держали в голове прогноз Овечкина на сегодняшний матч? Были близки к 5:1.

— Даже не задумывался об этом. Думаю, даже Овечкин не думал, когда говорил. Давайте не будем обсуждать эту тему. Давайте мы созвонимся и обсудим, если надо. Пускай новое интервью даст, что он так и думал.

— СКА может стать вашим соперником по первому раунду плей‑офф. Будут ли игры серии похожи по характеру на матчи в регулярке?

— Плей‑офф — это другое соревнование. Будет, наверное, легче играть с теми командами, с кем сыграли шесть матчей — со СКА и «Локомотивом».

С кем именно будем играть, мы не будем смотреть. Безразлично, с кем играть, — сказал Кудашов.